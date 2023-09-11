Глава ВТБ предложил поддержать рубль и ограничить переводы за рубеж

Сейчас на заграничные счета можно переводить не больше 1 млн долларов в месяц. Однако ограничения не затрагивают переводы в рублях, поэтому предложили установить для таких операций лимит в 100 млн рублей.

Чтобы поддержать рубль, нужно остановить вывод деньги за рубеж и ограничить переводы средств не только в валюте, но и в рублях. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина.

Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на 1 млн долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например, — сказал Андрей Костин.

Рублевые переводы за рубеж предлагается ограничить суммой в 100 млн рублей, — эквивалентной установленному лимиту в 1 млн долларов.

Центробанк считает, что предложение Костина требует обсуждения.

Думаю, что, конечно, обратили внимание на это высказывание. И так как речь идет об определенной оценке движения капитала, то есть рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, соответственно, валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован, — сказал зампредседателя Центробанка Алексей Гузнов.

В марте 2022 года Центробанк установил ограничения для физлиц на вывод денег за границу. Изначально лимит был 5 тыс. долларов, но затем его повысили до 1 млн долларов.

Нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу сумму, равную своей зарплате. Если иностранцы из недружественных стран не работают в РФ, то им запрещено переводить средства за рубеж.

Исключение — иностранные компании под контролем российских физлиц или организаций.