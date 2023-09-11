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Кадровый учет

На одну ставку нельзя принять на работу двух полставочников

В математике 0,5 + 0,5 = 1, но в кадровом деле будет 0,5 + 0,5 = 2. Если в штатном расписании есть одна должность на полную ставку, то принять на нее можно только одного человека, даже если он будет работать на 0,5 ставки.
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Разъяснение дает Роструд.

Если вы на одну должность принимаете двух человек по полставке на каждого, то это неправильно.

Два работника занять по 0,5 ставки каждый не смогут, поскольку если один работник принят на неполный рабочий день (например, на 0,5 ставки), то должность по штатному расписанию считается заполненной.

Поэтому если требуется принять еще одного работника, то необходимо внести изменение в штатное расписание.

Таким образом, в штатном расписании должно быть 2 должности по 0,5 ставки, а не одна на 1 ставку.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 47 минут назад

    Главный бухгалтер

    сколько будет 0,5 + 0,5 ?

    я не знаю сколько это будет, но душой чувствую что литр

  • Логотип бух2007
    бух2007
    40 минут назад

    так в ШР же должность и кол-во ставок. Если ставка 1, то почему нельзя 0,5+0,5.

    Двумя строчками надо в ШР писать одну и ту же должность? Или 1 раз, но ставок 2 и на эти 2 принять 2 человек по 0,5

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 21 минуту назад

    что за ***?! а какая разница-то?! если есть один объем работ и 1 шт.ед., на которые принято  "двое из ларца одинаковых с лица", каждый на полставки, то это будет как-то сущностно отличаться, если сделать в штатке две строчки по 0,5? после таких заявлений вот как про чиновников роструда можно думать? ох и сколько же у меня тут синонимов, афоризмов и гипербол на ум приходит)))

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