На одну ставку нельзя принять на работу двух полставочников

Разъяснение дает Роструд.
Если вы на одну должность принимаете двух человек по полставке на каждого, то это неправильно.
Два работника занять по 0,5 ставки каждый не смогут, поскольку если один работник принят на неполный рабочий день (например, на 0,5 ставки), то должность по штатному расписанию считается заполненной.
Поэтому если требуется принять еще одного работника, то необходимо внести изменение в штатное расписание.
Таким образом, в штатном расписании должно быть 2 должности по 0,5 ставки, а не одна на 1 ставку.
Комментарии3
Главный бухгалтер
сколько будет 0,5 + 0,5 ?
я не знаю сколько это будет, но душой чувствую что литр
так в ШР же должность и кол-во ставок. Если ставка 1, то почему нельзя 0,5+0,5.
Двумя строчками надо в ШР писать одну и ту же должность? Или 1 раз, но ставок 2 и на эти 2 принять 2 человек по 0,5
что за ***?! а какая разница-то?! если есть один объем работ и 1 шт.ед., на которые принято "двое из ларца одинаковых с лица", каждый на полставки, то это будет как-то сущностно отличаться, если сделать в штатке две строчки по 0,5? после таких заявлений вот как про чиновников роструда можно думать? ох и сколько же у меня тут синонимов, афоризмов и гипербол на ум приходит)))