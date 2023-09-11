На одну ставку нельзя принять на работу двух полставочников

В математике 0,5 + 0,5 = 1, но в кадровом деле будет 0,5 + 0,5 = 2. Если в штатном расписании есть одна должность на полную ставку, то принять на нее можно только одного человека, даже если он будет работать на 0,5 ставки.

Разъяснение дает Роструд.

Если вы на одну должность принимаете двух человек по полставке на каждого, то это неправильно.

Два работника занять по 0,5 ставки каждый не смогут, поскольку если один работник принят на неполный рабочий день (например, на 0,5 ставки), то должность по штатному расписанию считается заполненной.

Поэтому если требуется принять еще одного работника, то необходимо внести изменение в штатное расписание.

Таким образом, в штатном расписании должно быть 2 должности по 0,5 ставки, а не одна на 1 ставку.