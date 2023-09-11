Оптимальная ключевая ставка для малого и среднего бизнеса составляет 5%

Рост процентов кредитования негативно повлияет на деятельность производственных предприятий, которые живут за счет заемных средств.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что для МСП больше всего подходит ключевая ставка на уровне 5%. Об этом пишет «ТАСС».

В то же время это [рост ключевой ставки] снизило доступность кредитования в сегменте малого и среднего предпринимательства, для которого оптимальной в текущих условиях является ставка ЦБ на уровне 5%, — сказал Сергей Катырин.

Также он добавил, что компании, которые занимаются реальным производством живут за счет кредитов. Поэтому рост процентов станет проблемой для предпринимателей.

15 августа Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 12%. Недавно мы писали, что на новом заседании ЦБ – 15 сентября – ставку могут повысить на 0,5-1,5%.