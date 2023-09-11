Что бухгалтеру учесть при подготовке отчетности за сентябрь и 9 месяцев 2023 года

С сентября изменились правила сдачи налоговой отчетности. Одно изменение для тех, кто отчитывается в электронном виде, второе — для тех, кто сдает декларации на бумаге.

С 1 сентября аккредитованные удостоверяющие центры больше не выдают сотрудникам сертификаты КЭП с реквизитами юрлиц. Ранее выданные подписи представителям продолжают действовать. Использовать их можно до конца срока действия, но не дольше 31 августа 2024 года.

При этом следует учесть, что если срок действия подписи бухгалтера истек, нужно получить новую. Иначе в сентябре не выйдет отправить в инспекцию уведомления по НДФЛ и взносам.

Кроме этого с 1 сентября вступили в силу новые Правила оказания услуг почтовой связи (приказ Минцифры от 17.04.2023 № 382). Теперь сотрудники «Почты России» должны подтвердить личность отправителя отчетности с помощью паспорта, водительского удостоверения или простой электронной подписи.

Учитывайте эти изменения, отправляя отчетность.

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