❗ Если зарезервировать доначисленные по налоговой проверке налоги, сразу начнут начислять пени

Разъяснение дает ФНС в письме от 22.08.2023 № КЧ-4-8/10713@.
Обязанность по уплате налога может считаться исполненной только при условии ее учета в совокупной обязанности на ЕНС.
Согласно подп. 9 п. 5 ст. 11.3 НК совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе решений налогового органа со дня вступления в силу соответствующего решения.
Вступление в силу идет через месяц после вручения компании этого решения.
Как начисляются налоги на ЕНС по декларациям и уведомлениям мы рассказывали тут.
Пени учитывают на ЕНС одновременно с недоимкой (со дня учета на ЕНС недоимки, в отношении которой рассчитаны эти пени).
Если компания, не дожидаясь вступления в силу решения ФНС, подает заявление на зачет, то формируется и совокупная обязанность по пеням.
Налоговики правильно делают, что начисляют пени на недоимку из решения ФНС, по которому было подано заявление о зачете, а списывают ЕНП с ЕНС в счет погашения таких пеней, сообщает ФНС в своем письме.
Реализация программного обеспечения в части начисления пени на недоимку, указанную в решении, не вступившем в силу, соответствует внесенным с 01.01.2023 изменениям в НК РФ, утверждает ФНС.
То есть, решение еще не вступило в силу, а пени по нему уже идут.
Комментарии6
ничего не понятно, но очень интересно )
Коллеги, как это понимать?
Деньги есть на ЕНС. Есть решение о доначислении, которое вступит в силу через месяц.
Компания как примерный налогоплательщик переводит в резерв сумму с ЕНС в счет уплаты по этому решению. Внимание: решение еще не вступило в силу, а компания уже выделила на это деньги.
Что делают налоговики: в день зачета они начинают начислять пени на доначисленные налоги, хотя решение о доначислении еще не вступило в силу.
Так что ли?
Только налоговая может разъяснить так, чтобы ты ничего не понял..
Я несколько раз перечитала письмо и с каждым абзацем мнение менялось. Но последний абзац четко и ясно говорит нам: решение еще не вступило (то есть доначисления по факту ЕЩЕ НЕТ), а пени на него УЖЕ ЕСТЬ.
Заметьте, это письмо ФНС - ответ на запросы налоговиков на местах. Они видимо сами офигевают от того, что идут пени по невступившим решениям. Спрашивают - почему так делает ПО. А им отвечают, что так задумано.
Долга еще нет, а пени на него уже есть.
Ну или может быть тут какой-то другой смысл заложен в этом письме и я просто не могу продраться через дебри бюрократического и перевести его на обычный русский.
Марина Мазайкина
Боже, что за дурь. Как такое может быть и, что это вообще за текст, еще и от налогового органа. Вместо того, чтобы исправить ошибку в своем ПО, они будут давать какие-то разъяснения полному бреду. Я конечно все понимаю, они нас умными не считают, но не настолько же.
Главный бухгалтер
а если никаких заявлений не подавать и ничего не резервировать?
ну доначислили. ну доплатил на ЕНС. и сиди спокойно отслеживай по выпискам что там они куда разнесли.
Тогда как? Пенями сколько абложат? все налоги за последние хх лет ? в том числе и уплаченные?
Нет
Вполне вероятно.