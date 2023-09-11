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Налоговые проверки

❗ Если зарезервировать доначисленные по налоговой проверке налоги, сразу начнут начислять пени

Если налоговики вынесли решение о доначислении налогов, то еще до того, как оно вступит в силу, компания может зарезервировать сумму под это решение (перевести деньги с сальдо ЕНС в резерв). Но сразу начнут «капать» пени.
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Разъяснение дает ФНС в письме от 22.08.2023 № КЧ-4-8/10713@.

Обязанность по уплате налога может считаться исполненной только при условии ее учета в совокупной обязанности на ЕНС.

Согласно подп. 9 п. 5 ст. 11.3 НК совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе решений налогового органа со дня вступления в силу соответствующего решения.

Вступление в силу идет через месяц после вручения компании этого решения.

Как начисляются налоги на ЕНС по декларациям и уведомлениям мы рассказывали тут.

Пени учитывают на ЕНС одновременно с недоимкой (со дня учета на ЕНС недоимки, в отношении которой рассчитаны эти пени).

Если компания, не дожидаясь вступления в силу решения ФНС, подает заявление на зачет, то формируется и совокупная обязанность по пеням.

Налоговики правильно делают, что начисляют пени на недоимку из решения ФНС, по которому было подано заявление о зачете, а списывают ЕНП с ЕНС в счет погашения таких пеней, сообщает ФНС в своем письме.

Реализация программного обеспечения в части начисления пени на недоимку, указанную в решении, не вступившем в силу, соответствует внесенным с 01.01.2023 изменениям в НК РФ, утверждает ФНС.

То есть, решение еще не вступило в силу, а пени по нему уже идут.

Комментарии

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  • Логотип бух2007
    бух2007
    50 минут назад

    ничего не понятно, но очень интересно )

    Коллеги, как это понимать?

    Деньги есть на ЕНС. Есть решение о доначислении, которое вступит в силу через месяц.

    Компания как примерный налогоплательщик переводит в резерв сумму с ЕНС в счет уплаты по этому решению. Внимание: решение еще не вступило в силу, а компания уже выделила на это деньги.

    Что делают налоговики: в день зачета они начинают начислять пени на доначисленные налоги, хотя решение о доначислении еще не вступило в силу.

    Так что ли?

  • Логотип yekaterinamannikova
    yekaterinamannikova 45 минут назад

    Только налоговая может разъяснить так, чтобы ты ничего не понял..

  • Логотип бух2007
    бух2007
    34 минуты назад

    Я несколько раз перечитала письмо и с каждым абзацем мнение менялось. Но последний абзац четко и ясно говорит нам: решение еще не вступило (то есть доначисления по факту ЕЩЕ НЕТ), а пени на него УЖЕ ЕСТЬ.

    Заметьте, это письмо ФНС - ответ на запросы налоговиков на местах. Они видимо сами офигевают от того, что идут пени по невступившим решениям. Спрашивают - почему так делает ПО. А им отвечают, что так задумано.

    Долга еще нет, а пени на него уже есть.

    Ну или может быть тут какой-то другой смысл заложен в этом письме и я просто не могу продраться через дебри бюрократического и перевести его на обычный русский.

  • Логотип Mazai2013
    Mazai2013 25 минут назад

    Марина Мазайкина

    Боже, что за дурь. Как такое может быть и, что это вообще за текст, еще и от налогового органа. Вместо того, чтобы исправить ошибку в своем ПО, они будут давать какие-то разъяснения полному бреду. Я конечно все понимаю, они нас умными не считают, но не настолько же.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 13 минут назад

    Главный бухгалтер

    а если никаких заявлений не подавать и ничего не резервировать?

    ну доначислили. ну доплатил на ЕНС. и сиди спокойно отслеживай по выпискам что там они куда разнесли.

    Тогда как? Пенями сколько абложат? все налоги за последние хх лет ? в том числе и уплаченные?

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 7 минут назад

      Нет

      Пенями сколько абложат? все налоги за последние хх лет ? в том числе и уплаченные?

      Вполне вероятно.

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