❗ Если зарезервировать доначисленные по налоговой проверке налоги, сразу начнут начислять пени

Если налоговики вынесли решение о доначислении налогов, то еще до того, как оно вступит в силу, компания может зарезервировать сумму под это решение (перевести деньги с сальдо ЕНС в резерв). Но сразу начнут «капать» пени.

Разъяснение дает ФНС в письме от 22.08.2023 № КЧ-4-8/10713@.

Обязанность по уплате налога может считаться исполненной только при условии ее учета в совокупной обязанности на ЕНС.

Согласно подп. 9 п. 5 ст. 11.3 НК совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе решений налогового органа со дня вступления в силу соответствующего решения.

Вступление в силу идет через месяц после вручения компании этого решения.

Как начисляются налоги на ЕНС по декларациям и уведомлениям мы рассказывали тут.

Пени учитывают на ЕНС одновременно с недоимкой (со дня учета на ЕНС недоимки, в отношении которой рассчитаны эти пени).

Если компания, не дожидаясь вступления в силу решения ФНС, подает заявление на зачет, то формируется и совокупная обязанность по пеням.

Налоговики правильно делают, что начисляют пени на недоимку из решения ФНС, по которому было подано заявление о зачете, а списывают ЕНП с ЕНС в счет погашения таких пеней, сообщает ФНС в своем письме.

Реализация программного обеспечения в части начисления пени на недоимку, указанную в решении, не вступившем в силу, соответствует внесенным с 01.01.2023 изменениям в НК РФ, утверждает ФНС.

То есть, решение еще не вступило в силу, а пени по нему уже идут.