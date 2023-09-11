Чтобы мать получала двойной детский вычет, каждый месяц нужна справка о доходах отца

Муж может отказаться от стандартного вычета по НДФЛ в пользу жены. Но тогда жена должна каждый месяц приносить в свою бухгалтерию справку о доходах мужа (бывшую 2-НДФЛ).

Ситуацию разъясняют в разделе «Клерк.Консультации».

Бухгалтер для двойного вычета ежемесячно требует от сотрудницы справку с работы мужа, чтобы отслеживать его доход с целью соблюдения лимита в 350 тыс. рублей.

Такое требование соответствует разъяснениям Минфина, поясняет эксперт.

Если один из родителей отказался от вычета в пользу другого родителя, то для назначения двойного вычета должны быть соблюдены следующие условия:

ребенок находится на обеспечении налогоплательщика;

у обоих родителей есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%;

суммарный доход родителя, который отказывается от вычета, с начала года не превысил 350 000 руб.

Второй родитель должен предоставить заявление об отказе от вычета и справку о доходах с места работы.

Такую справку придется предоставлять ежемесячно, чтобы подтвердить, что доход второго супруга не превысил 350 000 рублей, и его право на вычет не утрачено (Письмо Минфина от 22.06.2016 № 03-04-05/36143).

Если доход мужа превысит 350 тыс. рублей, у жены не будет права на двойной вычет, но обычный одинарный вычет она будет получать, пока ее доходы не превысят 350 тыс. рублей.