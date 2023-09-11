Предприниматели не одобряют курс государства на национализацию частных активов

Бизнесмены считают национализацию непрозрачной процедурой. Они не понимают, кому на самом деле достанутся их активы: «хорошим» предпринимателям, «правильным» людям или же имущество будут приватизировано.

Национализация частных активов может привести к несправедливости по отношению к собственникам. Об рассказал «РБК» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Тем более, скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? Кто в выигрышном положении? В выигрышном положении тот, кто «откэшился» в свое время. В худшем положении финальный собственник, — сказал Шохин.

В процессе национализации есть проблема со сроком давности, который отсчитывается не от самого события в 90-х годах, а с момента, когда открылись новые обстоятельства. Например, после журналистского расследования.

Кроме того, процесс перехода активов в государственную собственность не совсем прозрачный. Неясно, куда девается такое имущество: выставляется на приватизацию или же переходит в доверительное управление «правильным» людям и «хорошим» предпринимателям. Поэтому крупный бизнес негативно реагирует на планы что-то национализировать.

У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим, — заявил Александр Шохин.

За последний год Генпрокуратура подала десятки исков с требованием национализировать частные активы бизнесменов. Например, в Пермском крае суд взыскал 94,2% компании «Метафракс Кемикалс» в пользу государства. Основанием стало то, что итоги приватизации бизнеса в начале 90-х годов были незаконными.

Генпрокуратура также подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который входит в топ богатейших бизнесменов страны. Истцы хотят изъять портовую инфраструктуру и другие активы электроэнергетической компании «Сибэко».