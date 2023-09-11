«Сбер» за восемь месяцев заработал почти 1 трлн рублей чистой прибыли

В августе банк получил рекордную прибыль в размере 140,9 млрд рублей. Рентабельность капитала «Сбера» за восемь месяцев достигла 25,2%.

С января по август 2023 года Сбербанк получил 999,1 млрд рублей чистой прибыли. Это следует из отчета «Сбера» по РСБУ.

С начала года мы заработали 999,1 млрд руб. чистой прибыли, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,2%, — сказал председатель правления банка Герман Греф.

В августе 2023 года «Сбер» получил рекордный размер чистой прибыли в 140,9 млрд рублей.

Такой результат банк получил благодаря росту на 2,3% корпоративных кредитов, а также за месяц организация выдала больше 5 млрд рублей по программам ипотеки.

В июле банк заработал 130,4 млрд рублей, в июне — 138,8 млрд рублей, в мае — 118,1 млрд рублей, в апреле — 120,7 млрд рублей, в марте — 125,3 млрд рублей, в феврале — 114,9 млрд рублей, в январе — 110,1 млрд рублей.

Кредитный портфель Сбербанка в январе-августе вырос почти на 18%. Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 18,2% и корпоративный — на 17,6%.

Рентабельность капитала в августе составила 27,5%, а за восемь месяцев — 25,2%.

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