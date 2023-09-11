С матпомощи раненым мобилизованным работодателю не надо удерживать НДФЛ

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 05.09.2023 № БС-4-11/11284@.
Основание – пункт 46 статьи 217 НК.
По этой норме не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные физлицами, пострадавшими от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств.
Поэтому матпомощь, выплачиваемой работодателем мобилизованным работникам в связи с их ранением, увечьем в ходе проведения СВО, а также в связи с прохождением лечения может быть освобожден от НДФЛ, сообщают налоговики.
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