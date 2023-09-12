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Экономика России

Путин уверен, что российские бренды будут развиваться хорошими темпами

Бренды из России будут развиваться хорошими темпами, рынок еще не заполнен и есть, куда двигаться. Такое мнение выразил Владимир Путин на ВЭФ.
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Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке.

Путин отметил, что российские бренды «еще не заполнили рынок», а значит, «есть над чем работать». Он добавил, что власти будут делать все для поддержки отечественных брендов.

«Я очень рад, что процесс роста российских брендов продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь», — сказал он. Президент подчеркнул, что российские бренды «еще не заполнили рынок».

Есть над чем работать. Надо двигаться активно, будем делать все, чтобы их поддержать, заверил президент, сообщает ТАСС.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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