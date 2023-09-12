👍Клерков не будут штрафовать за лайки

Идём открывать расчетный счёт. Как выбрать банк?

Если к публикации нет 💡, то есть ссылки на первоисточник, то в тексте выложено моё мнение по теме. Вот и сегодня мы поговорим о том, на основе каких критериев можно выбирать банк для открытия счета.