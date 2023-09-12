👍Клерков не будут штрафовать за лайки

Правительство не поддержало предложенную депутатами Госдумы от фракции «Новые люди» редакцию законопроекта о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях, пишет РБК.
В отзыве кабмина говорится, что в российском законодательстве не определены понятия «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям», из-за чего может возникнуть «неоднозначное толкование на практике».
Комментарии2
Честно говоря, я не поняла радостного заголовка новости. Ведь в самой новости сказано, что
То есть, законопроект предусматривал ЗАПРЕТ штрафов, а правительство против этого законопроекта. Чему радуемся?
чёт я не поняла...
если запрет не поддержали, значит могут и штрафовать же..
не?