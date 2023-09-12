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Законопроекты

👍Клерков не будут штрафовать за лайки

Правительство не поддержало законопроект о запрете штрафов за лайки.
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Правительство не поддержало предложенную депутатами Госдумы от фракции «Новые люди» редакцию законопроекта о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях, пишет РБК.

В отзыве кабмина говорится, что в российском законодательстве не определены понятия «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям», из-за чего может возникнуть «неоднозначное толкование на практике».

Комментарии

2
  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 5 минут назад

    Честно говоря, я не поняла радостного заголовка новости. Ведь в самой новости сказано, что

    Правительство не поддержало законопроект о запрете штрафов за лайки.

    То есть, законопроект предусматривал ЗАПРЕТ штрафов, а правительство против этого законопроекта. Чему радуемся?

  • Логотип Shure
    Shure 4 минуты назад

    чёт я не поняла...

    если запрет не поддержали, значит могут и штрафовать же..

    не?

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