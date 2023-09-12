Налоговая доначислила больше 18 млрд рублей компаниям из Санкт-Петербурга

За первое полугодие УФНС Санкт-Петербурга в среднем доначислила налогов, штрафов и пеней на сумму 112,7 млн рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В течение шести месяцев налоговая проверила 168 компаний и доначислила им 18,94 млрд рублей.

В 2020 году в Санкт-Петербурге было 56 выездных налоговых проверок, в 2022 году – 502. Также вырос и размер доначислений: в 2020 году – 8,71 млрд рублей, а в 2022 году – 59,45 млрд рублей.

Наиболее часто в ходе проведения проверок выявляются нарушения, связанные с необоснованным занижением налоговой базы при использовании схем ухода от налогообложения. С точки зрения оценки налоговых рисков в Петербурге традиционно наиболее проблемными являются строительная и торговая отрасли, — сказал заместитель руководителя УФНС по Петербургу Владимир Полежаев.

Старший юрист практики разрешения споров юридической компании «ССП-Консалт» Яна Кириллова рассказала, что в 2024 году налоговики вплотную займутся проверками физлиц, а также будут выявлять схемы уклонения от уплаты налогов.

Под пристальным вниманием налоговых и правоохранительных органов останутся лица, которые занимаются «обналичкой» денег с использованием сложных схем, — предупредила юрист.

Недавно глава Минэкономразвития заявил, что в 2023 году число проверок бизнеса снизилось на 15%.

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