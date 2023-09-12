Какие отчеты бухгалтерам надо сдать в сентябре и какие налоги уплатить

До 25 сентября надо сдать:
уведомление по ЕНП;
декларацию по налогу на прибыль за август 2023 года (для тех, кто исчисляет ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли);
декларацию по НДПИ за август 2023 года;
персонифицированные сведения о физических лицах за август 2023 года.
До 28 сентября надо уплатить:
НПД за август 2023 года;
авансовый платеж по налогу на прибыль;
1/3 суммы НДС;
НДПИ за август 2023 года;
страховые взносы за август;
НДФЛ за период с 23.08.2023 по 22.09.2023.
Календарь налогоплательщика можно посмотреть на нашем сайте.
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