Ozon начал показывать рейтинг пунктов выдачи заказов

Покупатели маркетплейса могут увидеть рейтинг и количество примерочных на ПВЗ.

Раньше маркетплейс каждый месяц сообщал о рейтинге владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Теперь отметки начали показывать клиентам. Об этом пишет Ozon в своем телеграм-канале.

При оформлении заказа покупатель может выбрать не только ближайший пункт выдачи, но и посмотреть его рейтинг, а также количество примерочных на точке.

Это поможет определиться с тем, где быстрее получится примерить одежду.

Рейтинг складывается из оценок посетителей после получения заказа. Они могут оценить вежливость сотрудников, скорость выдачи заказа, соблюдение графика работы и чистоту помещения.

На карте со списком ПВЗ будет средняя оценка покупателей за последние 30 дней. Обновляется рейтинг раз в неделю.

Чем выше оценка — тем больше вероятность, что новые покупатели решат забрать свои заказы именно у вас. Если рейтинг опустится ниже 4.00, значок с оценкой пропадет с карты клиентов — сам пункт при этом останется доступен для получения заказа. Единственный нюанс — оспорить оценки не получится, — сказано в сообщении.

Тем, кто только открыл ПВЗ, Ozon установит фиксированную пятибалльную оценку, чтобы предприниматели могли спокойно наладить работу.

Настоящие рейтинги складываются из отзывов. У «Клерка» есть свой список полезных для бизнеса компаний.

Оценки ставят сами пользователи. В рейтинге только честные отзывы, которые никто не удаляет. Знакомьтесь и выбирайте себе надежных партнеров в области юридических, бухгалтерских и налоговых консультаций!