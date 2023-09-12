❗ИП может не нести с собой документы на вызов в ИФНС

Налоговики Краснодара массово вызывают ИП на ПСН, которые занимаются ремонтом/строительством. С бизнесменов требуют множество документов: договоры с клиентами, акты КС-2 и т. д. Как отказать налоговикам?

Такой вопрос задали спикеру Людмиле Ганичевой участники «Клерк.Конференции».

Эксперт дала совет: прийти по вызову и ничего не принести.

Если вызов идет по п. 4 ст. 31 НК для дачи пояснений, то это не подразумевает выемку документов.

Таким образом, ИП должен явиться в налоговую инспекцию и дать пояснения по своей деятельности.

В случае неявки – штраф до 3 тыс. рублей.

Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей. Конференция будет идти до самого вечера 12 сентября. Присоединяйтесь!

Подключиться