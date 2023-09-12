❗ИП может не нести с собой документы на вызов в ИФНС

Такой вопрос задали спикеру Людмиле Ганичевой участники «Клерк.Конференции».
Эксперт дала совет: прийти по вызову и ничего не принести.
Если вызов идет по п. 4 ст. 31 НК для дачи пояснений, то это не подразумевает выемку документов.
Таким образом, ИП должен явиться в налоговую инспекцию и дать пояснения по своей деятельности.
В случае неявки – штраф до 3 тыс. рублей.
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