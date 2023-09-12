Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Онлайн-кассы

О преимуществах аренды ККТ рассказали на «Клерк.Конференции»

В ряде случаев вместо обычной физической онлайн-кассы можно применять облачную.
15

Такую возможность имеют:

  • владельцы интернет-магазинов;

  • собственники вендинговых аппаратов;

  • предприниматели с курьерами, которые принимают оплату в месте доставки;

  • транспортные компании и таксопарки;

  • управляющие компании и ТСЖ, ЖСК, которые принимают оплату удаленно;

  • сервисы, в которых мастера оказывают услуги дома у клиента или на выезде;

  • организации, которые занимаются разносной торговлей — с рук, из лотка, из корзин и ручных тележек;

  • страховые агенты и риэлторы;

Спикер «Клерк.Конференции» Наталья Румянцева, коммерческий директор АТОЛ Онлайн, рассказала о преимуществах арендованной облачной кассы:

1. Низкие начальные расходы (изначально нужно оплатить ФН + 1 месяц использования сервиса, потом пойдут регулярные платежи).

2. Нет расходов на ремонт (если случилась полома – это не ваша проблема).

3. Простая регистрация (не надо идти в ИФНС для регистрации кассы, все проводится бесконтактно).

4. Не надо обеспечивать работоспособность (бесперебойная работа кассы – не ваша забота, все обеспечивает сервис).

Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей. Конференция будет идти до самого вечера 12 сентября. Присоединяйтесь!

Подключиться

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?

    Парачего?... Парасомнии — нежелательные поведенческие эпизоды при засыпании, во сне или при пробуждении. К ним относятся ночные кошмары и страхи, сомнабулизм и другие. Подробнее о них рассказывает невролог DocMed Елена Кислова.

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?
    1
    Логотип mizeri
    mizeri
    Бухгалтеры

    На Клерк.Конференции спикеры и участники прервались на кофе-брейк. Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции!

    Пока наши офлайн-участники обсуждают первые выступления, фотографируются с Артемием (и Борисом!), давайте и мы сделаем небольшой перерыв. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, а главный редактор «Клерка» (это я) будет вести для вас репортаж с мероприятия здесь, в блоге Трибуны.

    На Клерк.Конференции спикеры и участники прервались на кофе-брейк. Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции!
    2
    96
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    «Черное зеркало» по-русски, а также возможность продажи фондов FinEx

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Райффайзен придумал себе новое имя на случай «ухода из семьи», белорусские паспорта запретили выдавать за рубежом, Илон Маск уже готов превращать X/Twitter в крипто-кошелек, а основателя турецкой скам-криптобиржи посадили в тюрьму на 11 000 лет.

    3
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    УСН

    Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%

    Как правило, УСН «Доходы минус расходы» выбирают, когда расходы превышают 60% от доходов. Тогда платить налог с разницы намного выгоднее. Но важно также учитывать, все ли расходы вы вправе учесть. Рассказали, как подтвердить расходы и когда можно заплатить минимальный налог в 1%.

    Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%
    28
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как заключить договор с самозанятым курьером

    Сотрудничество с самозанятыми курьерами имеет свои нюансы при заключении договора. Разберем, что нужно учесть при заключении соглашения с курьером, применяющим НПД, какие пункты должен включать в себя договор и на что следует обратить особое внимание.

    Как заключить договор с самозанятым курьером
    510
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

    Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала
    1
    593
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркетплейсы

    Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит

    Продажи товаров на маркетплейсах пользуются большой популярностью среди продавцов, так как им самим не нужно открывать интернет-магазин и привлекать аудиторию. Но часто продавцы медлят с выходом на площадки, потому что у маркетплейсов много требований к упаковке и отгрузке. Фулфилмент облегчает работу продавцов на маркетплейсе — рассказываем как.

    Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит
    540
    Логотип msneg
    msneg
    Бухгалтеры

    Пост ностальгии по старому «Клерку», за который меня отругают коллеги

    Как все у нас раньше было лампово: старый неудобный, но родной форум. Никаких курсов и вебинаров, сплошные статьи про учет основных средств. А сегодня еще один форпост старины пал: у «Клерка» первое офлайн мероприятие, огромная конференция в отеле Mariott в центре Краснодара. Вот фотка прямо оттуда: народ уже собирается, начинаем в 10 утра.

    Пост ностальгии по старому «Клерку», за который меня отругают коллеги
    7
    112
    Читать еще
    Мнения