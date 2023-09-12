О преимуществах аренды ККТ рассказали на «Клерк.Конференции»

Такую возможность имеют:
владельцы интернет-магазинов;
собственники вендинговых аппаратов;
предприниматели с курьерами, которые принимают оплату в месте доставки;
транспортные компании и таксопарки;
управляющие компании и ТСЖ, ЖСК, которые принимают оплату удаленно;
сервисы, в которых мастера оказывают услуги дома у клиента или на выезде;
организации, которые занимаются разносной торговлей — с рук, из лотка, из корзин и ручных тележек;
страховые агенты и риэлторы;
Спикер «Клерк.Конференции» Наталья Румянцева, коммерческий директор АТОЛ Онлайн, рассказала о преимуществах арендованной облачной кассы:
1. Низкие начальные расходы (изначально нужно оплатить ФН + 1 месяц использования сервиса, потом пойдут регулярные платежи).
2. Нет расходов на ремонт (если случилась полома – это не ваша проблема).
3. Простая регистрация (не надо идти в ИФНС для регистрации кассы, все проводится бесконтактно).
4. Не надо обеспечивать работоспособность (бесперебойная работа кассы – не ваша забота, все обеспечивает сервис).
Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей. Конференция будет идти до самого вечера 12 сентября. Присоединяйтесь!
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