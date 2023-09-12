О преимуществах аренды ККТ рассказали на «Клерк.Конференции»

В ряде случаев вместо обычной физической онлайн-кассы можно применять облачную.

Такую возможность имеют:

владельцы интернет-магазинов;

собственники вендинговых аппаратов;

предприниматели с курьерами, которые принимают оплату в месте доставки;

транспортные компании и таксопарки;

управляющие компании и ТСЖ, ЖСК, которые принимают оплату удаленно;

сервисы, в которых мастера оказывают услуги дома у клиента или на выезде;

организации, которые занимаются разносной торговлей — с рук, из лотка, из корзин и ручных тележек;

страховые агенты и риэлторы;

Спикер «Клерк.Конференции» Наталья Румянцева, коммерческий директор АТОЛ Онлайн, рассказала о преимуществах арендованной облачной кассы:

1. Низкие начальные расходы (изначально нужно оплатить ФН + 1 месяц использования сервиса, потом пойдут регулярные платежи).

2. Нет расходов на ремонт (если случилась полома – это не ваша проблема).

3. Простая регистрация (не надо идти в ИФНС для регистрации кассы, все проводится бесконтактно).

4. Не надо обеспечивать работоспособность (бесперебойная работа кассы – не ваша забота, все обеспечивает сервис).

Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей. Конференция будет идти до самого вечера 12 сентября. Присоединяйтесь!

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