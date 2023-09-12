ИП-управляющий под прицелом ФНС, сообщили на «Клерк.Конференции»👀

Некоторые компании экономят на налогах и взносах, заменяя гендира на управляющего со статусом ИП. Но эта опасная для компании схема. Почему, рассказали на «Клерк.Конференции».

Спикер «Клерк.Конференции» и автор Трибуны Светлана Беляева, руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах» рассказала о основных маркерах ИП-Управляющего, на которые налоговики среагируют и обязательно назначат проверку.

Если в вашей компании есть такой договор с ИП-Управляющим, обязательно проанализируйте сам договор и его исполнение, чтобы максимально исключить эти маркеры:

Короткий промежуток времени (меньше 6 месяцев) между расторжением трудового договора и заключением договора с ИП, когда исполнитель и бывший работник — одно и тоже лицо.

ИП зарегистрирован перед заключением с ним договора (меньше 6 мес).

В договоре с ИП присутствуют элементы трудового договора: режим работы, правила внутреннего трудового распорядка, премирование, др.

Заказчик организует для ИП-управляющего рабочее место: оргтехнику, мебель, канцтовары.

ИП получает фиксированную оплату, которая не зависит от показателей бизнеса.

ИП получает оплату за работу в даты выплаты заработной платы сотрудникам компании.

Бухгалтер заказчика также ведет учет и сдает отчетность за ИП-Управляющего без оформления между ними договора и оплаты работы бухгалтера.

У ИП нет других заказчиков.

ИП получает не полную оплату по оказанным услугам и не предъявляет к заказчику претензий.

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