ИП-управляющий под прицелом ФНС, сообщили на «Клерк.Конференции»👀

Спикер «Клерк.Конференции» и автор Трибуны Светлана Беляева, руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах» рассказала о основных маркерах ИП-Управляющего, на которые налоговики среагируют и обязательно назначат проверку.
Если в вашей компании есть такой договор с ИП-Управляющим, обязательно проанализируйте сам договор и его исполнение, чтобы максимально исключить эти маркеры:
Короткий промежуток времени (меньше 6 месяцев) между расторжением трудового договора и заключением договора с ИП, когда исполнитель и бывший работник — одно и тоже лицо.
ИП зарегистрирован перед заключением с ним договора (меньше 6 мес).
В договоре с ИП присутствуют элементы трудового договора: режим работы, правила внутреннего трудового распорядка, премирование, др.
Заказчик организует для ИП-управляющего рабочее место: оргтехнику, мебель, канцтовары.
ИП получает фиксированную оплату, которая не зависит от показателей бизнеса.
ИП получает оплату за работу в даты выплаты заработной платы сотрудникам компании.
Бухгалтер заказчика также ведет учет и сдает отчетность за ИП-Управляющего без оформления между ними договора и оплаты работы бухгалтера.
У ИП нет других заказчиков.
ИП получает не полную оплату по оказанным услугам и не предъявляет к заказчику претензий.
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Комментарии3
Светлана Вейс
Я прежде чем идти на собеседование, проверяю компанию. Одна строительная компания с 2017 года имеет управляющего-ИП, он же единственный учредитель👀 На собеседование не пошла))) Прошло пару лет, смотрю - а компашка эта у нас в городе в списке градообразующих. Захожу в ЕГРЮЛ, а там тот же ИП-управляющий - уже 6 лет. И ФНС по барабану!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а все потому, что эта туфля, кого надо туфля))
Вот это я понимаю, правильные у людей знакомства)))))😆