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Оптимизация налогообложения

ИП-управляющий под прицелом ФНС, сообщили на «Клерк.Конференции»👀

Некоторые компании экономят на налогах и взносах, заменяя гендира на управляющего со статусом ИП. Но эта опасная для компании схема. Почему, рассказали на «Клерк.Конференции».
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Спикер «Клерк.Конференции» и автор Трибуны Светлана Беляева, руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах» рассказала о основных маркерах ИП-Управляющего, на которые налоговики среагируют и обязательно назначат проверку.

Если в вашей компании есть такой договор с ИП-Управляющим, обязательно проанализируйте сам договор и его исполнение, чтобы максимально исключить эти маркеры:

  • Короткий промежуток времени (меньше 6 месяцев) между расторжением трудового договора и заключением договора с ИП, когда исполнитель и бывший работник — одно и тоже лицо.

  • ИП зарегистрирован перед заключением с ним договора (меньше 6 мес).

  • В договоре с ИП присутствуют элементы трудового договора: режим работы, правила внутреннего трудового распорядка, премирование, др.

  • Заказчик организует для ИП-управляющего рабочее место: оргтехнику, мебель, канцтовары.

  • ИП получает фиксированную оплату, которая не зависит от показателей бизнеса.

  • ИП получает оплату за работу в даты выплаты заработной платы сотрудникам компании.

  • Бухгалтер заказчика также ведет учет и сдает отчетность за ИП-Управляющего без оформления между ними договора и оплаты работы бухгалтера.

  • У ИП нет других заказчиков.

  • ИП получает не полную оплату по оказанным услугам и не предъявляет к заказчику претензий.

Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей. Конференция будет идти до самого вечера 12 сентября. Присоединяйтесь! Все участники получат запись конференции!

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Комментарии

3
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    52 минуты назад

    Светлана Вейс

    Я прежде чем идти на собеседование, проверяю компанию. Одна строительная компания с 2017 года имеет управляющего-ИП, он же единственный учредитель👀 На собеседование не пошла))) Прошло пару лет, смотрю - а компашка эта у нас в городе в списке градообразующих. Захожу в ЕГРЮЛ, а там тот же ИП-управляющий - уже 6 лет. И ФНС по барабану!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      42 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а все потому,  что эта туфля,  кого надо туфля))

    • Логотип Ольга Буряк
      Ольга Буряк 15 минут назад

      Вот это я понимаю, правильные у людей знакомства)))))😆

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Логотип mizeri
mizeri
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