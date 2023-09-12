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Нематериальные активы

С 2024 года надо будет по-новому учитывать нематериальные активы

С 2024 года вводится новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Сейчас учет НМА идет по ПБУ 14/2007.
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Спикер «Клерк.Конференции» Светлана Беляева обозначила основные отличия нынешнего и будущего порядка учета НМА.

Актив

Новый порядок по ФСБУ 14/2022

Старый порядок по ПБУ 14/2007

Неисключительные права

Включаются в состав НМА, если характеризуются определенными признаками

Не включаются в состав НМА

Лицензии (разрешения) на осуществление отдельных видов

деятельности

Включаются в состав НМА, если характеризуются определенными признаками

Не включаются в состав НМА

Средства индивидуализации

(фирменные наименования, товарные знаки и т. д.)

Не включаются в состав

НМА

Порядок учета таких средств не урегулирован

Деловая репутация (гудвилл)

Информация о данном активе формируется в

порядке, установленном

МСФО (IFRS) 3

«Объединения бизнесов».

Гудвилл, созданный

собственными силами

организации, не признается активом в бухучете

Учитывается в составе НМА

Результаты

НИОКР, подлежащие

правовой охране, но не

оформленные в установленном законодательством порядке, а также не подлежащие правовой охране по нормам

законодательства

Могут быть признаны в качестве НМА

Не признаются НМА. Учитываются по

ПБУ 17/02.

По ПБУ 14/2007 стоимостного лимита по НМА нет, а порядок учета не зависит от их стоимости. По новому ФСБУ компания может самостоятельно установить лимит. При этом затраты на приобретение, создание малоценных НМА признаются расходами в периоде их осуществления.

Также в ФСБУ 14/2022 введено понятие материального носителя. Это вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (например, флешка и т. д.).

Организация может принять решение учитывать материальный носитель отдельно от НМА (в составе ОС или запасов).

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Комментарии

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