С 2024 года надо будет по-новому учитывать нематериальные активы

Спикер «Клерк.Конференции» Светлана Беляева обозначила основные отличия нынешнего и будущего порядка учета НМА.
Актив
Новый порядок по ФСБУ 14/2022
Старый порядок по ПБУ 14/2007
Неисключительные права
Включаются в состав НМА, если характеризуются определенными признаками
Не включаются в состав НМА
Лицензии (разрешения) на осуществление отдельных видов
деятельности
Включаются в состав НМА, если характеризуются определенными признаками
Не включаются в состав НМА
Средства индивидуализации
(фирменные наименования, товарные знаки и т. д.)
Не включаются в состав
НМА
Порядок учета таких средств не урегулирован
Деловая репутация (гудвилл)
Информация о данном активе формируется в
порядке, установленном
МСФО (IFRS) 3
«Объединения бизнесов».
Гудвилл, созданный
собственными силами
организации, не признается активом в бухучете
Учитывается в составе НМА
Результаты
НИОКР, подлежащие
правовой охране, но не
оформленные в установленном законодательством порядке, а также не подлежащие правовой охране по нормам
законодательства
Могут быть признаны в качестве НМА
Не признаются НМА. Учитываются по
По ПБУ 14/2007 стоимостного лимита по НМА нет, а порядок учета не зависит от их стоимости. По новому ФСБУ компания может самостоятельно установить лимит. При этом затраты на приобретение, создание малоценных НМА признаются расходами в периоде их осуществления.
Также в ФСБУ 14/2022 введено понятие материального носителя. Это вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (например, флешка и т. д.).
Организация может принять решение учитывать материальный носитель отдельно от НМА (в составе ОС или запасов).
Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей. Конференция будет идти до самого вечера 12 сентября. Присоединяйтесь! Все участники получат запись конференции!
Комментарии