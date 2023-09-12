С 2024 года надо будет по-новому учитывать нематериальные активы

С 2024 года вводится новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Сейчас учет НМА идет по ПБУ 14/2007.

Спикер «Клерк.Конференции» Светлана Беляева обозначила основные отличия нынешнего и будущего порядка учета НМА.

Актив Новый порядок по ФСБУ 14/2022 Старый порядок по ПБУ 14/2007 Неисключительные права Включаются в состав НМА, если характеризуются определенными признаками Не включаются в состав НМА Лицензии (разрешения) на осуществление отдельных видов деятельности Включаются в состав НМА, если характеризуются определенными признаками Не включаются в состав НМА Средства индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки и т. д.) Не включаются в состав НМА Порядок учета таких средств не урегулирован Деловая репутация (гудвилл) Информация о данном активе формируется в порядке, установленном МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». Гудвилл, созданный собственными силами организации, не признается активом в бухучете Учитывается в составе НМА Результаты НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, а также не подлежащие правовой охране по нормам законодательства Могут быть признаны в качестве НМА Не признаются НМА. Учитываются по ПБУ 17/02.

По ПБУ 14/2007 стоимостного лимита по НМА нет, а порядок учета не зависит от их стоимости. По новому ФСБУ компания может самостоятельно установить лимит. При этом затраты на приобретение, создание малоценных НМА признаются расходами в периоде их осуществления.

Также в ФСБУ 14/2022 введено понятие материального носителя. Это вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (например, флешка и т. д.).

Организация может принять решение учитывать материальный носитель отдельно от НМА (в составе ОС или запасов).

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