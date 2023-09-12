Большинство доначислений по налогам происходят до проверок, а не после

Большинство доначислений в бюджет сейчас уже происходят не в результате налоговых проверок, а в результате побудительных процедур, рассказал бухгалтерам спикер — эксперт по налогам на Клерк.Конференции.

За последние 10 лет в России стало на 85,9% меньше выездных налоговых проверок, сообщил Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры» на «Клерк.Конференции».

Большинство доначислений в бюджет сейчас происходят не в результате налоговых проверок, а в результате побудительных процедур.

Выездные проверки становятся редким зверем. Почти все доначисления в бюджет сейчас происходят не в результате проверок, а в результате побудительных процедур — сообщил Каминский.

При этом, бухгалтерам стоит учесть, что налоговики проводят проверки редко, но бьют более четко — доначисления по ВНЗ выросли на 998%.