За 10 лет размер налоговых доначислений по результатам ВНП вырос на 998%

В 2011 году прошло больше 51 тысяч проверок, тогда как в 2021 году их стало меньше – 7 251. При этом размер доначислений увеличился в 10 раз: с 5,2 до 51,1 млн рублей.

На «Клерк.Конференции» Владислав Каминский — управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры» и эксперт по налогам — рассказал, как за 10 лет изменилась динамика выездных налоговых проверок (ВНП).

За последние 10 лет стало на 85,9% меньше выездных налоговых проверок. В 2011 году прошло 51 625 проверок, а в 2021 году уже 7 251.

Однако размер доначислений вырос на 998%. В 2011 году средняя сумма доначислений по результатам проверки была 5,2 млн рублей, тогда как в 2021 – 51,1 млн рублей.

Налоговая бьет четко, прицельно, знает куда приходить и зачем, — сказал эксперт.

В 2022 году впервые за 11 лет число проверок выросло на 29,5%, до 9 388 контрольных мероприятий. Средний размер доначислений за год прибавил целых 40,7% и составил 71,9 млн рублей.

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