При уменьшении налоговой базы по УСН будет обычная ставка при превышении лимита

Если доход компании на УСН превысил 150 млн рублей (188,55 млн руб. в 2023 году), но не превысил 200 млн рублей (251,4 млн руб. в 2023 году), то право на УСН не утрачивается, но ставка повышается.

Повышенная ставка (8% вместо 6% или 20% вместо 15%) будет на часть суммы, рассчитанной как база за отчетный период минус база за период по квартал, предшествующий кварталу превышения.

Если база нарастающим итогом меньше, чем было до квартала превышения, то компания продолжит применять старую ставку.

Такую поправку внесут в НК РФ. Проект опубликован на федеральном портале.

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Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

Настраивать 1С на работу при УСН.

Правильно составлять отчетность.

Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

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