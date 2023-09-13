🎓Вебинар: Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году. 20 сентября в 15:00 мск!

Разберись в основных положениях действующих ФСБУ и подготовьтесь к применению новых, чтобы не было ошибок в учете.

ФСБУ — это основа работы бухгалтера и в них надо хорошо разбираться. На вебинаре разберем все основные положения как уже действующих ФСБУ, так и тех, которые только начнем применять. Также разберемся, какие положения надо включить в учетную политику на 2024 год, чтобы быть готовыми к применению новых стандартов и что надо учесть при составлении отчетности.

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Спикер вебинара — Елена Васильева, аудитор, генеральный директор аудиторской компании, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированный специалист 1С.

На вебинаре разберем:

Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу

ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять

ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом

Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА

Подготовка к отчетности за 9 месяцев: что учесть

Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами

Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.

Ждем Вас на вебинаре 20 сентября в 15:00 мск!