🎓Вебинар: Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году. 20 сентября в 15:00 мск!

ФСБУ — это основа работы бухгалтера и в них надо хорошо разбираться. На вебинаре разберем все основные положения как уже действующих ФСБУ, так и тех, которые только начнем применять. Также разберемся, какие положения надо включить в учетную политику на 2024 год, чтобы быть готовыми к применению новых стандартов и что надо учесть при составлении отчетности.
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Спикер вебинара — Елена Васильева, аудитор, генеральный директор аудиторской компании, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированный специалист 1С.
На вебинаре разберем:
Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу
ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять
ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом
Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА
Подготовка к отчетности за 9 месяцев: что учесть
Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами
Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.
Ждем Вас на вебинаре 20 сентября в 15:00 мск!
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