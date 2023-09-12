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Воинский учет

Минобороны: работодателям не нужно отчитываться в сентябре в военкоматы

Работодателям отчитываться в военкоматы до 15 сентября не нужно. Военкоматы сами будут запрашивать сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
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Минобороны в письме от 22.08.2023 № 308/2/8798 ответило на вопрос, должен ли работодатель представлять в военкомат список граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста (до 15 сентября) и список граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году (до 1 ноября).

В Минобороне ответили, что работодателям отчитываться в военкоматы до 15 сентября не нужно, комиссариаты сами соберут нужные сведения из госреестров.

Если по техническим возможностям получить данные из госреестров у комиссаров не получится, то они сами направят работодателю запрос предоставить информацию.

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Комментарии

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