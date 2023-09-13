Компенсации удаленщику за работу на его оборудовании можно списывать как прочие расходы

Если сумма компенсации не превышает 35 руб. в день и это закреплено в локальном акте, подтверждать возмещение документами не нужно.

Работнику на удаленке нужен компьютер и интернет, также могут понадобиться , понадобится принтер, бумага и картриджи. Расходы, которые возникают у работника с удаленным режимом работы и необходимы для выполнения трудовых обязанностей, компания обязана возместить ему в полном объеме.

Такую компенсацию можно списывать как прочие расходы (подп. «а» п. 52 ст. 2 Закона № 389-ФЗ). Раньше подобные затраты включали в составе расходов на оплату труда (ст. 255 НК).

Размер компенсации работодатель определяет сам, но если сумма такого возмещения не превышает 35 руб. в день и это закреплено в локальном акте, подтверждать расходы документами не нужно.

Подробно разберем как находить, исправлять и больше не совершать ошибки на бесплатном вебинаре «Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль». Вебинар пройдет 19 сентября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Полякова Марина, консультант по налогообложению и бухгалтерскому учету, эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика» разберет:

Ошибки в налоговых декларациях.

Ошибки в декларации по налогу на прибыль.

Ошибки в декларации по НДС.

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