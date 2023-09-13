Торги на Мосбирже возобновятся в 13:00 мск

В штатном режиме работает рынок акций, облигаций, валюты и драгметаллов. Торговля фьючерсами и опционами на срочном рынке возобновится в 13:00.

13 сентября 2023 года из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы Московской биржи с 9:30 мск были приостановлены торги на срочном рынке. Их возобновят в 13:00 мск. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Возобновление торгов на срочном рынке запланировано на 13:00. Московская биржа приносит извинения за доставленные неудобства, — сказано в сообщении.

В штатном режиме можно заключать сделки на остальных рынках биржи. Можно без ограничений торговать акциями, облигациями, валютой и драгметаллами.

На срочном рынке торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. То есть финансовые сделки с определенным сроком исполнения.

Раньше Мосбиржа приостанавливала работу на фоне начала спецоперации 24 февраля 2022 года и 5 сентября 2022 года из-за ошибки в конфигурации системы.