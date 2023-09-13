ВТБ запустит денежные переводы в Индию до конца сентября

В индийских рупиях можно будет отправить до 20 млн рублей. Банк удержит комиссию в размере 1% от сумы перевода.

ВТБ до конца сентября 2023 года начнет переводить деньги в индийских рупиях. Об этом говорится на сайте банка.

Розничные клиенты ВТБ смогут отправлять средства в Индию физическим и юридическим лицам по банковским реквизитам через сервис «ВТБ Онлайн» или в отделениях банка.

Максимальная сумма одной операции составит 20 млн рублей, а комиссия – 1% от суммы перевода.

До получателя деньги дойдут в течение двух рабочих дней.

ВТБ стал флагманом развития трансграничных переводов в новых экономических условиях. Модернизация системы международных расчетов – наш приоритет и один из ключевых ориентиров будущей стратегии, — сказал член правления ВТБ Святослав Островский.

Сейчас клиентам банка доступны трансграничные переводы в Китай, Вьетнам, Иран, почти во все страны СНГ.

С начала 2023 года число трансграничных переводов в ВТБ выросло в 3,5 раза и превысило 140 тыс. Объем операций составил 20,8 млрд рублей.

Чаще всего средства отправляли в Таджикистан, Узбекистан, и Киргизию.