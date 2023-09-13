Минфин: для исламского банкинга бизнесу нужны отдельные субконто к счетам 51, 01, 10

При участии в партнерском финансировании в рамках исламского банкинга бизнес должен вести раздельный учет – открывать отдельные аналитические счета к таким синтетическим счетам как 01, 02, 04, 05, 10, 51 и т.д.

С 2023 по 2025 года в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чеченской Республике пройдет эксперимент по исламскому банкингу.

Как бизнесу, участвующему в этом эксперименте, вести бухучет, рассказал Минфин в информационном сообщении от 12.09.2023 № ИС-учет-45.

Речь идет о такой деятельности: привлечение денег и иного имущества физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление или приема вклада в уставный капитал;

предоставление займа физическим и юридическим лицам;

финансирование физических и юридических лиц путем купли-продажи товаров на условиях рассрочки с взиманием вознаграждения за предоставление рассрочки;

финансирование физических и юридических лиц путем предоставления имущества в лизинг, внесения вклада в уставный капитал, осуществления совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества;

выдача поручительств за третьих лиц.

В частности, при привлечении средств через вклад в уставный капитал зачет денежных требований о выплате объявленных дивидендов в счет вклада надо отражать записью по субсчетам, открытым к синтетическому счету 75 «Расчеты с учредителями».

Финансирование физлиц по договору лизинга надо проводить с учетом ФСБУ 25/2018.

При финансировании по договорам товарищества надо придерживаться норм ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»,

Получение компанией допустимого вознаграждения по сделкам партнерского финансирования идет по ПБУ 9/99 «Доходы организации», а выплаченное вознаграждение – по ПБУ 10/99 «Расходы организации».

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