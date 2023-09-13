🔥 Меняется форма ЕФС-1

Проект с новой формой ЕФС-1 опубликован на федеральном портале.
Разделы и подразделы будут все те же.
Изменения есть, в частности, в подразделе 1.3, который ежемесячно сдают бюджетники.
Там будет дополнительная графа поле «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности». Там надо указывать 0 или 1.
Значение «1» будет по таким работникам:
женщины в декрете, работники в отпуске по уходу за ребенком;
работники, которые учатся или поступают в образовательные организации и при этом находятся в отпуске без содержания;
мобилизованные и добровольцы.
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