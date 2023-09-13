Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Экспорт

Экспортеров могут обязать возвращать валютную выручку в страну

Чтобы поддержать рубль, Минфин предлагает возвращать валютную выручку экспортеров в Россию. Это будет работать, если компании обяжут продавать валюту именно государству.
17

Минфин предложил ввести репатриацию – обязательный возврат в Россию валютной выручки экспортеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что репатриация повлияет на платежный баланс и поддержит курс рубля.

В июле 2023 года «Деловая Россия» выступала с подобной инициативой: возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на их счета. Это нужно, чтобы выручка возвращалась в страну в зарубежной валюте или в рублях.

Однако аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что некоторые экспортеры не смогут доставить или продать валюту в России из-за санкций.

Чтобы идея Минфина поддержать курс рубля реализовалась, нужно обязать бизнесменов продавать валюту именно государству.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов

    Всем компаниям срочно подготовиться к изменениям в воинском учете. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Например появится статья 19.38 — в случае неоказание содействия военным комиссариатам в мобилизационной работе компании буду грозить штрафы до 500 тыс. рублей.

    ❗️Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов
    1
    42,5 тыс.
    Логотип pravopom.com
    pravopom.com
    Обзор судебной практики

    Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов. Даже если покупатель бросил учебу на полпути

    ВС РФ разрешил возвращать деньги покупателям онлайн-курсов, если покупатель передумал их проходить, даже если таких условий нет в договоре.

    15
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как ИП перевести деньги на личную карту? Забирайте рекомендации

    Сегодня участились случаи блокировки личных карт предпринимателей. Они пытаются перевести деньги со своего расчетного счета на личную карту, сталкиваясь с банковскими вопросами по 115-ФЗ.

    Как ИП перевести деньги на личную карту? Забирайте рекомендации
    99
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Налоговые проверки

    Налоговики требуют пустить их, чтобы провести налоговый осмотр территории компании. Стоит ли это делать и как защищаться

    НК предусматривает для налогоплательщика довольно опасное по своим последствиям мероприятие налогового контроля — налоговый осмотр территорий, помещений, документов и предметов. Как защищаться?

    Налоговики требуют пустить их, чтобы провести налоговый осмотр территории компании. Стоит ли это делать и как защищаться
    119
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Валютный рынок

    Какие акции сильнее всего коррелируют с курсом доллара?

    В БКС назвали российские бумаги для покупки во время ослабления доллара, но мне интереснее показалась их инфографика по корреляции российских акций с этой валютой. Как мы знаем, доллар всегда растёт, а рубль всегда отрицательно укрепляется, поэтому курсовые риски можно переложить на акции.

    Какие акции сильнее всего коррелируют с курсом доллара?
    16
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговый учет при УСН

    Новый раздел с фиксированными взносами в книге доходов по УСН с 2024 года: как заполнять

    С нового года книга доходов и расходов по УСН изменится. Туда добавляют раздел 5, в котором отражаются фиксированные взносы, уменьшающие налог.

    Новый раздел с фиксированными взносами в книге доходов по УСН с 2024 года: как заполнять
    455
    Читать еще
    Мнения