Экспортеров могут обязать возвращать валютную выручку в страну

Чтобы поддержать рубль, Минфин предлагает возвращать валютную выручку экспортеров в Россию. Это будет работать, если компании обяжут продавать валюту именно государству.

Минфин предложил ввести репатриацию – обязательный возврат в Россию валютной выручки экспортеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что репатриация повлияет на платежный баланс и поддержит курс рубля.

В июле 2023 года «Деловая Россия» выступала с подобной инициативой: возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на их счета. Это нужно, чтобы выручка возвращалась в страну в зарубежной валюте или в рублях.

Однако аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что некоторые экспортеры не смогут доставить или продать валюту в России из-за санкций.

Чтобы идея Минфина поддержать курс рубля реализовалась, нужно обязать бизнесменов продавать валюту именно государству.