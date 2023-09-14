Какие документы нужны ИП для перевыпуска электронной подписи. Забирайте список

Налоговики на своем сайте разъяснили, какие документы должен представить индивидуальный предприниматель для перевыпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).
ФНС отмечает, что для перевыпуска КСКПЭП в Удостоверяющем центре ФНС или у доверенного лица УЦ ФНС необходимо:
документ, удостоверяющий личность;
USB-носитель ключевой информации (токен) для записи КСКПЭП и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК РФ или ФСБ РФ (который был использован при создании запроса на первичное изготовление КСКПЭП и генерации ключевой информации ключа электронной подписи).
СНИЛС;
ИНН;
ОГРНИП.
Напомним, что ИП может перевыпустить КСКПЭП онлайн через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».
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