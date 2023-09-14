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Индивидуальный предприниматель

Какие документы нужны ИП для перевыпуска электронной подписи. Забирайте список

Продлить электронную подпись, а точнее перевыпустить, можно онлайн или лично. Рассказываем, как это сделать и какие документы понадобятся.
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Налоговики на своем сайте разъяснили, какие документы должен представить индивидуальный предприниматель для перевыпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).

ФНС отмечает, что для перевыпуска КСКПЭП в Удостоверяющем центре ФНС или у доверенного лица УЦ ФНС необходимо:

  • документ, удостоверяющий личность;

  • USB-носитель ключевой информации (токен) для записи КСКПЭП и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК РФ или ФСБ РФ (который был использован при создании запроса на первичное изготовление КСКПЭП и генерации ключевой информации ключа электронной подписи).

  • СНИЛС;

  • ИНН;

  • ОГРНИП.

Напомним, что ИП может перевыпустить КСКПЭП онлайн через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

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Комментарии

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