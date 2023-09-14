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Банки

«Сбер» занял первое место в рейтинге инновационности банков

Сбербанк обогнал ВТБ по числу коммерческих проектов между банками и технологическими стартапами.
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По итогам первого полугодия 2023 года Сбербанк опередил лидера 2022 года ВТБ в рейтинге инновационности банков, который составил Sk Fintech Hub. Об этом сказано на сайте «Сколково».

«Сберу» удалось вырваться на первое место благодаря платформе для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов.

Кроме того, у банка есть собственный акселератор для школьников и ЦФА-платформы. Организация несколько раз проводила хакатоны.

В пятерку лидеров вошли: ВТБ, МТС Банк, Россельхозбанк и Тинькофф.

Одним из важных параметров, отражающим спрос на инновации, является число коммерческих проектов между банками и стартапами... Активное взаимодействие банков с технологическими компаниями подтверждается и тем, что за первое полугодие стартапы Sk Fintech Hub реализовали проекты в финансовом секторе на сумму 40 млрд рублей, — сказал директор Sk Fintech Hub Павел Новиков.

В 2023 году банки начали активно внедрять приложение «Госключ» для дистанционного доступа к своим сервисам и услугам.

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