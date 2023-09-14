Вместо налогового вычета москвич получил недоимку в размере 87 тысяч рублей

Из-за того, что сервисы ФНС полгода работали некорректно, вместо имущественного вычета в размере 70 тысяч рублей мужчина получил недоимку на 87 тысяч рублей.

После того, как с 1 января 2023 года все налогоплательщиков перевели на ЕНС, налоговые системы стали выдавать системные ошибки. Так житель Москвы вместо вычета за покупку квартиры получил недоимку больше 80 тыс. рублей. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Мужчина 29 декабря 2022 года подал откеорректированную налоговую декларацию, чтобы получить имущественный вычет.

В результате какой-то системной ошибки у меня вместо того, чтобы Родина выплатила мне 70 тысяч этот имущественный вычет, каким-то образом образовалась недоимка в 80 тысяч. Работник сказал: не волнуйтесь, это у половины страны, мы это поправим, это из-за перехода на единый налоговый счет, — рассказал москвич Дмитрий Таран.

В мае 2023 года в приложении банка Дмитрию пришло уведомление о том, что ФНС выставила счет на 87 тыс. рублей. Долг с каждым днем растет и достиг уже 90 тыс. рублей.

Восемь месяцев бьются, колются, едят кактус, пишут мне письма и отписки, а воз и ныне там, — пожаловался житель столицы.

Сотрудники федеральной службы и московского управления «стали указывать друг на друга», ситуация с имущественным вычетом и недоимками превратилась в замкнутый круг.

А какие у вас случались казусы с сервисами ФНС, которые отказались работать в самый ответственный момент?