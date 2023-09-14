Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Имущественный вычет

Вместо налогового вычета москвич получил недоимку в размере 87 тысяч рублей

Из-за того, что сервисы ФНС полгода работали некорректно, вместо имущественного вычета в размере 70 тысяч рублей мужчина получил недоимку на 87 тысяч рублей.
104

После того, как с 1 января 2023 года все налогоплательщиков перевели на ЕНС, налоговые системы стали выдавать системные ошибки. Так житель Москвы вместо вычета за покупку квартиры получил недоимку больше 80 тыс. рублей. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Мужчина 29 декабря 2022 года подал откеорректированную налоговую декларацию, чтобы получить имущественный вычет.

В результате какой-то системной ошибки у меня вместо того, чтобы Родина выплатила мне 70 тысяч этот имущественный вычет, каким-то образом образовалась недоимка в 80 тысяч. Работник сказал: не волнуйтесь, это у половины страны, мы это поправим, это из-за перехода на единый налоговый счет, — рассказал москвич Дмитрий Таран.

В мае 2023 года в приложении банка Дмитрию пришло уведомление о том, что ФНС выставила счет на 87 тыс. рублей. Долг с каждым днем растет и достиг уже 90 тыс. рублей.

Восемь месяцев бьются, колются, едят кактус, пишут мне письма и отписки, а воз и ныне там, — пожаловался житель столицы.

Сотрудники федеральной службы и московского управления «стали указывать друг на друга», ситуация с имущественным вычетом и недоимками превратилась в замкнутый круг.

А какие у вас случались казусы с сервисами ФНС, которые отказались работать в самый ответственный момент?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Aleftab2021
    Aleftab2021
    Обзоры для бухгалтера

    Изменения в основных направлениях налоговой политики. Мой личный дайджест

    Подготовила дайджест того, что усовершенствовали в налоговой политике на основании пройденных и прослушанных мной семинаров и вебинаров (готовимся, господа).

    4
    Логотип Клерк
    Клерк
    Расходы по налогу на прибыль

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль

    Расходы на питание работников, передача товаров мобилизованным, инвестиционный вычет по налогу на прибыль — разъяснения Минфина. Забирайте в закладки.

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль
    983
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Налоговые схемы

    Как с помощью принципа двойной записи находить «мутные» схемы в отчетности

    В сегодняшнем ролике мы показываем как помогли клиенту найти «мутные» схемы в отчетности ОООшки, которую он хотел купить. Мы нашли, что компания помогала поставщикам отмывать «нецелевые» расходы. Это удалось сделать с помощью метода «двойной» записи.

    51
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обзоры для бухгалтера

    Что нового в подписке Клерк.Премиум в сентябре: вебинар по воинскому учету, полный курс управленки, проверки по 115-ФЗ

    Изменения НК, новые штрафы, новые правила работы с ЕНС -- всё, о чем нужно знать бухгалтеру в сентябре — уже в подписке Клерк.Премиум.

    Что нового в подписке Клерк.Премиум в сентябре: вебинар по воинскому учету, полный курс управленки, проверки по 115-ФЗ
    49
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат

    Курс кусается! Поэтому зарубежные сотрудники российских компаний попросили работодателей пересмотреть условия выплат. Некоторые хотят, чтобы им изменили валюту, другие попросили проиндексировать им зарплату.

    👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат
    3
    46
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    АУСН

    АУСН и разделение операций по счетам

    Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту,  налоговая разработала методические рекомендации.

    АУСН и разделение операций по счетам
    552
    Читать еще
    Мнения