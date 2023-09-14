Проверьте размер вашей будущей пенсии

В этом году 1,6 млн человек получили от СФР уведомления о будущей пенсии. Такие уведомления поступают га Госуслуги раз в 3 года – женщинам с 40 лет, мужчинам – с 45 лет. Но если вам письмо не пришло – не беда. Можете «пробить» размер будущей пенсии в сервисе СФР.