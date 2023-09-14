Проверьте размер вашей будущей пенсии

В уведомлении указаны:
накопленный страховой стаж;
заработанные пенсионные баллы;
размер пенсии, рассчитанный по этим показателям;
имеющаяся сумма пенсионных накоплений.
Кстати, получить все эти данные можно самостоятельно.
Заходим в личный кабинет гражданина на сайте СФР. Нужно выбрать «Пенсионное и социальное обеспечение».
Затем запрашиваем информацию о сформированных пенсионных правах.
И получаем результат.
Детальную информацию о ваших пенсионных правах вы можете получить, заказав выписку из вашего индивидуального лицевого счета (ИЛС).
Вы уже знаете размер вашей будущей пенсии? Довольны результатом?
Комментарии2
Коврижных Ольга Александровна
Ответ СФР по СПб и ЛО № 78-25/80596л от 21.08.2023 г.
Уважаемая Ольга Александровна!
Отделением Ваше электронное обращение рассмотрено.
Разъясняем, что согласно статье 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются иные периоды, в том числе периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.
Так, согласно функциональным требованиям на формирование любого из показателей, отображающего величину ИПК, коэффициент за полный календарный год ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет 1,8 за первым ребенком, а также за вторым, третьим и четвертым.
Таким образом, величина ИПК за период Вашего ухода за четвертым ребенком до достижения им возраста полутора лет с ХХ.ХХ.202Х по ХХ.ХХ.202Х и с ХХ.ХХ.202Х по ХХ.ХХ.202Х при расчете ее в сведениях по форме СЗИ-ИЛС составляет 2,375:
(0 лет + 9 мес./12 мес. + 28 дн./360 дн.) * 1,8 + (0 лет + 5мес./12 мес. + 27 дн./360дн.) * 1,8 = (0,75 + 0,078) * 1,8 + (0,417 + 0,075) * 1,8= 1,490 + 0,885 = 2,375.
Данный показатель рассчитан в соответствии с функциональными требованиями.
Коврижных Ольга Александровна
Ответ СФР по СПб и ЛО № 78-25/88372л от 11.09.2023 г.
Управление установления пенсий №3 на Ваше обращение от 21.08.2023 (вх.№25/88372л от 28.08.2023) сообщает, что согласно статье 21 Закона №400-ФЗ Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации осуществляет информирование о предполагаемом размере страховой пенсии по старости застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не являющихся получателями страховой пенсии.
Сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости предоставляются застрахованным лицам в порядке и по форме, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения.
Оценка пенсионных прав граждан при назначении и расчете застрахованному лицу пенсии производится территориальным органом СФР на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех документов, имеющихся в его распоряжении, в том числе сведений, содержащихся на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на дату назначения пенсии.