Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Реклама

«Клерк» помог образовательному проекту получить прибыль в размере 3,6 млн рублей

Хотите получить такой же результат? Вложите всего 900 рублей в продвижение своего мероприятия через сервис от «Клерка».
15

«Клерк» помог организовать бухгалтерский онлайн-семинар с конверсией 22,4%. Организаторы смогли заработать больше 3 млн рублей.

Мы помогли собрать 1 772 просмотров, которые обернулись 397 заявками на участие.

Получите такой же результат всего за 900 рублей!

Привлечь участников

Сервис от «Клерка» обеспечит охваты, привлечет участников и поможет создать лендинг вашего мероприятия за 5 минут.

Мы продвигаем мероприятия в еженедельных подборках, ежедневной рассылке «Утренний бухгалтер».

Ссылки на мероприятия будут в лентах на главной странице и в новостях.

Анонсируйте вебинары, курсы, конференции на «Клерке» и получайте больше участников.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Расходы по налогу на прибыль

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль

    Расходы на питание работников, передача товаров мобилизованным, инвестиционный вычет по налогу на прибыль — разъяснения Минфина. Забирайте в закладки.

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль
    962
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Налоговые схемы

    Как с помощью принципа двойной записи находить «мутные» схемы в отчетности

    В сегодняшнем ролике мы показываем как помогли клиенту найти «мутные» схемы в отчетности ОООшки, которую он хотел купить. Мы нашли, что компания помогала поставщикам отмывать «нецелевые» расходы. Это удалось сделать с помощью метода «двойной» записи.

    23
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обзоры для бухгалтера

    Что нового в подписке Клерк.Премиум в сентябре: вебинар по воинскому учету, полный курс управленки, проверки по 115-ФЗ

    Изменения НК, новые штрафы, новые правила работы с ЕНС -- всё, о чем нужно знать бухгалтеру в сентябре — уже в подписке Клерк.Премиум.

    Что нового в подписке Клерк.Премиум в сентябре: вебинар по воинскому учету, полный курс управленки, проверки по 115-ФЗ
    41
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат

    Курс кусается! Поэтому зарубежные сотрудники российских компаний попросили работодателей пересмотреть условия выплат. Некоторые хотят, чтобы им изменили валюту, другие попросили проиндексировать им зарплату.

    👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат
    3
    37
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    АУСН

    АУСН и разделение операций по счетам

    Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту,  налоговая разработала методические рекомендации.

    АУСН и разделение операций по счетам
    547
    Читать еще
    Мнения