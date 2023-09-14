Экс-председатель правления «Тинькофф» возглавит подразделение в грузинской TBC Bank Group

Оливер Хьюз, который в марте 2022 года уехал в ОАЭ, теперь будет работать в Грузии.

TBC Bank Group назначила Оливера Хьюза руководителем подразделения международных операций в грузинском банке. Об этом сказано в сообщении компании.

С 14 сентября руководитель приступит к работе на новой должности, а также войдет в исполнительный комитет TBC. Ранее Оливер Хьюз 15 лет был председателем правления банка «Тинькофф».

В марте 2022 года Оливер Хьюз вместе с Павлом Федоровым вышел из совета директоров TCS Group, которая управляет банком «Тинькофф», и переехали в ОАЭ.

Специалисты собирались запустить в Юго-Восточной Азии новых финтех-сервис Kinetic Finance.

В октября 2022 года Федоров вместе с другими бывшими сотрудниками «Тинькофф» создал на Филиппинах стартап Salmon. Оливер Хьюз в эту команду не вошел.