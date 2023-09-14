Минфин США включил в санкционный лист почти 100 компаний и 70 физических лиц

Американский Минфин занес в санкционный SDN-лист почти 70 физлиц и 100 организаций. В том числе компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР. Об этом пишет «ТАСС».
Ведомство ввело санкции в отношении финансовых институтов России, предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также ограничения затронут элиты, связанные с ними.
Под новые санкции попали:
Банк «Ак Барс»;
«Русская медная компания» и ее основатель Игорь Алтушкин;
«Автоваз» и «Москвич»;
Объединенная металлургическая компания;
«Соллерс»;
Росавтодор, Трансмашхолдинг;
Компании, которые работают в Арктике, а также торгуют алмазами;
Группа «ГАЗ», «Автодор», Globaltrans и «Трансмашхолдинг»;
«Воркутауголь» и несколько горнодобывающих предприятий.
Также в SDN-листе оказались 20 россиян, 2 жителя Эстонии, житель Турции и одно лицо с двойным гражданством РФ и Грузии.
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