Минфин США включил в санкционный лист почти 100 компаний и 70 физических лиц

Под санкции попал банк «Ак Барс», компания «Соллерс», «Русская медная компания», Росавтодор и другие предприятия, связанные с финансовой и оборонно-промышленной сферой.

Американский Минфин занес в санкционный SDN-лист почти 70 физлиц и 100 организаций. В том числе компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР. Об этом пишет «ТАСС».

Ведомство ввело санкции в отношении финансовых институтов России, предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также ограничения затронут элиты, связанные с ними.

Под новые санкции попали:

Банк «Ак Барс»;

«Русская медная компания» и ее основатель Игорь Алтушкин;

«Автоваз» и «Москвич»;

Объединенная металлургическая компания;

«Соллерс»;

Росавтодор, Трансмашхолдинг;

Компании, которые работают в Арктике, а также торгуют алмазами;

Группа «ГАЗ», «Автодор», Globaltrans и «Трансмашхолдинг»;

«Воркутауголь» и несколько горнодобывающих предприятий.

Также в SDN-листе оказались 20 россиян, 2 жителя Эстонии, житель Турции и одно лицо с двойным гражданством РФ и Грузии.