В форме ЕФС-1 будет новое поле для льготы по взносам на травматизм

Свежие облигации: Джи-Групп на размещении

Было небольшое затишье в начале сентября по новым облигациям, не все готовы брать в долг при высокой ключевой ставке, но смельчаков хватает, вот и строители из Джи-Групп предложили свой новый выпуск, правда доходность по нему не сказать, что отличная (но и не ужасная).