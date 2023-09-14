В форме ЕФС-1 будет новое поле для льготы по взносам на травматизм

Ставить отметку в этой графе должны такие организации:
общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды составляют не менее 80%;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых ССЧ инвалидов составляет не менее 50%, а доля их зарплаты инвалидов – не менее 25%;
учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, единственными собственниками которых являются общественные организации инвалидов.
Что еще меняется в разделе 2 отчета по взносам на травматизм, читайте тут.
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