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Отчетность в СФР

В форме ЕФС-1 будет новое поле для льготы по взносам на травматизм

Меняется раздел 2 формы ЕФС-1. Там появится новая строка «Льгота».
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Ставить отметку в этой графе должны такие организации:

  • общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды составляют не менее 80%;

  • организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых ССЧ инвалидов составляет не менее 50%, а доля их зарплаты инвалидов – не менее 25%;

  • учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, единственными собственниками которых являются общественные организации инвалидов.

Что еще меняется в разделе 2 отчета по взносам на травматизм, читайте тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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