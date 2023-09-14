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ПСН

ИП теряет право на ПСН задним числом с начала действия патента

Если ИП, будучи на ПСН, превысил лимит дохода в 60 млн рублей, то право на патент он утратил. Причем слет с патента идет не текущей датой нарушения, а с самого первого дня применения патента.
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Очередное разъяснение по этому больному для патентщиков вопросу дала ФНС в письме от 08.09.2023 № КВ-19-3/269@.

По нормам НК РФ утрата права идет с начала налогового периода, на который был выдан патент.

В общем случае налоговый период по ПСН – это период действия патента.

Но в 2021 году налоговым периодом по ПСН был месяц. Многие ИП до сих пор надеются, что в 2021 году вынужденный переход с ПСН им вменят с начала месяца, в котором было превышение дохода.

Но увы. ФНС и раньше утверждала, что норма про 1 месяц не имеет значения при утрате права, и теперь вновь подтверждает это.

Пример

ИП купил патент на период с 01.01.2021 по 31.12.2021, но в 10.07.2021 превысил лимит доходов.  

Утрата права на УСН будет с 01.01.2021.

Такому ИП придется пересчитать налоги на другой режим (ОСНО или УСН).

Норму про налоговый период в 1 месяц внесли в НК РФ, чтобы в течение 2021 года могли вступать в силу региональные законы по ПСН.

Дело в том, что Госдума в 2021 году слишком долго принимала поправки в НК. Когда их наконец приняли, у регионов не осталось времени, чтобы переписать законы. Поэтому для целей принятия региональных НПА по патенту в НК РФ внесли это неоднозначный пункт про период в 1 месяц в 2021 году.

В 2023 году эта специальная норма уже не работает и не смущает ИП, которые превышают лимит.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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