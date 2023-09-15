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ЭДО

Правительство уточняет требования к хранению МЧД. Что надо учесть компаниям и ИП?

Правительство внесло поправки в правила хранения и предоставления машиночитаемых доверенностей в электронной форме. Поправки вступят в силу уже 21 сентября 2023 года.
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В частности, срок автоматического взаимодействия федеральной ГИС Единая система идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА) с информационными системами, которыми пользуется доверитель (в том числе, единым порталом Госуслуги) сдвинут на 1 марта 2024 года. До этого срока взаимодействие информационных систем будет осуществляться «при наличии технической возможности».

По новым нормам, сведения о полученных на хранение МЧД, передаются в ЕСИА в электронном виде, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или Единого портала госуслуг, интегрированного с ЕСИА.

Также до 1 марта 2024 года отсрочено вступление в силу ряда требований по использованию квалифицированной электронной подписи в правоотношениях юридических лиц.

Комментарии

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