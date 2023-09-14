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Ипотека

Минфин хочет, чтобы льготной ипотеки стало меньше. Ее доля может сократиться до 50%

Специалисты начали бороться с перегревом ипотечного рынка: правительство уже установило минимальный размер первоначального взноса в 20%, а Минфин собирается снизить долю льготных кредитов и применять адресную поддержку.
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Сейчас на льготную ипотеку приходится 80-90% рынка, Минфин собирается эту долю снизить до 50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

В 2023 году число выдач жилищных кредитов заметно подскочило, что вызвало перегрев рынка. За это время ВТБ оформил в 1,5 раза больше ипотечных договоров на общую сумму 940 млрд рублей.

В «Уралсибе» выдали в 2 раза больше кредитов на покупку недвижимости, общая сумма – 26,2 млрд рублей.

Эксперты считают, что этим нужно бороться, а программа льготной ипотеки должна быть адресной.

12 сентября правительство повысило первоначальный взнос по ипотеке с 15 до 20%. Это должно помочь выровнять стоимость квартир. Так жилье смогут купить те, кому оно действительно нужно.

Иван Чебесков рассказал, что ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 года.

После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12%, Минсельхоз приостановил выдачу сельской ипотеки, по которой можно было получить кредит под 0,1-3% годовых.

Сейчас в стране действуют следующие льготные программы по жилищному кредитованию:

  • семейная ипотека со ставкой 6% для покупки жилья в новостройке или дома с земельным участком;

  • дальневосточная ипотека под 2%, которая выдается клиентам до 35 лет на недвижимость в ДФО;

  • IT-ипотека со ставкой до 5%.

Недавно мы писали, что Владимир Путин предложил поднять планку по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей, также все работники ОПК, вне зависимости от возраста, смогут взять жилищный кредит под 2%.

Комментарии

1
  • Логотип Алексей Викторович2
    Алексей Викторович2 56 минут назад

    Алексей КолпаковДиректор

    до июля 20244 года??

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Qugo
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