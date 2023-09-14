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Маркетплейсы

Wildberries разрешит владельцам ПВЗ ставить оценки курьерам и перевозчикам товаров

Менеджеры пункта выдачи заказов после каждой поставки товаров смогут поставить оценку за логистику. Если есть какие-то недочеты, то о них нужно сообщить в свободной форме.
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В сентября 2023 года маркетплейс Wildberries даст возможность менеджерам и собственникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) оценить качество логистических услуг. Об этом пишет портал Retail.

Компания будет поощрять курьеров и партнеров-перевозчиков с высокими оценками от ПВЗ. Такой социальный рейтинг будет мотивировать сотрудников ответственнее подходить к работе.

Развиваем принципы платформенности во всех сервисах Wildberries, потому что считаем, что индивидуальный вклад каждого должен влиять на его уровень дохода, а ответственное отношение к работе и забота о клиентах — поощряться. Использование социального рейтинга позволяет нам наиболее объективно оценить это и дополнительно поощрят исполнителей за высокий уровень сервиса, — сказали в Wildberries.

В рабочей программе менеджеры ПВЗ после каждой поставки смогут оценить состояние коробок, целостность упаковки, корректность отметок о выполненном маршруте и адресе назначения.

Если поставить оценку ниже 5 баллов, то нужно в свободной форме описать недочеты и недоработки перевозчика. Это позволит исключить фиктивные отзывы.

Недавно мы писали, что Wildberries изменил размер выплат собственникам ПВЗ с оборотом больше 6 млн рублей. Предприниматели будут получать меньше денег, а работать придется больше.

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Комментарии

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