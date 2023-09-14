Пришли уведомления на имущественные налоги. Проверьте, все там правильно?

В эти дни идет массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц за 2022 год. Кто-то получил документ вчера, кто-то сегодня. Проверьте, правильно ли вам насчитали налог.

Уже есть жалобы, что налоговики неправильно определили срок владения имуществом и неправильно высчитали налог.

Налог на имущество физлиц считают по ставке от кадастровой стоимости с учетом доли и пропорции по сроку владения.

Пример:

Налогоплательщица из Краснодара в Telegram-чате ФНС поделился своим уведомлением.

Женщина утверждает, что срок владения указан неверно, кроме того, в документе не сходится арифметика:

2 571 872 х 0,2% / 12 х 5 = 2 143,23 руб., но в уведомлении стоит сумма 5 146 руб.