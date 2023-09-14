Пришли уведомления на имущественные налоги. Проверьте, все там правильно?

Уже есть жалобы, что налоговики неправильно определили срок владения имуществом и неправильно высчитали налог.
Налог на имущество физлиц считают по ставке от кадастровой стоимости с учетом доли и пропорции по сроку владения.
Пример:
Налогоплательщица из Краснодара в Telegram-чате ФНС поделился своим уведомлением.
Женщина утверждает, что срок владения указан неверно, кроме того, в документе не сходится арифметика:
2 571 872 х 0,2% / 12 х 5 = 2 143,23 руб., но в уведомлении стоит сумма 5 146 руб.
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