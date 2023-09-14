WhatsApp могут заблокировать из-за антироссийских каналов

Мессенджер собирается запустить информационные каналы для 150-ти стран. Госдума думает запретить WhatsApp, если в этих сообщениях будет антироссийская повестка.

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) может быть заблокирован в России, если в нем запустится функция русскоязычных каналов. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета Госудумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки, — сказал депутат.

Также он добавил, что «сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta».

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что официальную позицию по работе WhatsApp в стране могут пересмотреть. Это будет в тот момент, когда мессенджер станет не средством коммуникации, а средством размещения информации.

WhatsApp сообщил, что в 150 странах запустят местные информационные каналы, в которых пользователи смогут конфиденциально получать те посты, которые им интересны, а также ставить реакции на сообщения.