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Инвестиции

ВТБ запустит новые облигации. Их доходность будет зависеть от ключевой ставки ЦБ

Инвесторы в первый месяц получат доходность 12% годовых, остальные купонные выплаты будут плавающими и зависеть от ключевой ставки.
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Квалифицированные инвесторы смогут купить новые трехлетние облигации от ВТБ с плавающим купонным доходом, который привязан к ключевой ставке Центробанка. Об этом сказано на сайте банка.

ВТБ запустит ценные бумаги номиналом 1 тыс. рублей, объем выпуска составит 50 млрд рублей.

В первый месяц инвестор сможет получить фиксированный купонный доход 12% годовых. Затем клиенты станут получать переменный доход, который в годовом выражении будет равен ключевой ставке ЦБ.

Купон для новых ценных бумаг плавающий и привязан к ключевой ставке ЦБ РФ, что позволит получить дополнительную доходность в случае возможного повышения ключевой ставки… Кроме того, выпуск относится к старшему необеспеченному долгу банка, поэтому выплаты по нему защищены, а вложения – наименее рисковые, — сказал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

За восемь месяцев 2023 года общий объем инвестиций состоятельных клиентов ВТБ вырос на 34% и превысил 1,6 трлн рублей.

Основную долю в портфелях инвесторов занимают облигации, сейчас в них хранят 25% активов или 629 млрд рублей.

С начала года в общем портфеле инвестиций ВТБ доля акций выросла на 68% и превысила 449 млрд рублей.

Комментарии

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