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Инвестиции

«Магнит» за 48,5 млрд рублей выкупил 21,5% акций у зарубежных инвесторов

Компания готова заплатить остальным нерезидентам 2 215 рублей за одну ценную бумагу.
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В рамках тендерного предложения «Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов, которые владеют активами через Euroclear Bank. Об этом говорится в сообщении компании.

«Магнит» за 48,5 млрд рублей приобрел больше 21,903 млн акций, это около 21,5% от всех активов, которые находятся в обороте.

В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции, — сказано в сообщении.

В будущем компания планирует выкупить акции у остальных иностранных владельцев, которые не приняли участие в тендере.

«Магнит» готов заплатить нерезидентам 2 215 рублей за акцию.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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