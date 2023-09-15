«Магнит» за 48,5 млрд рублей выкупил 21,5% акций у зарубежных инвесторов

В рамках тендерного предложения «Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов, которые владеют активами через Euroclear Bank. Об этом говорится в сообщении компании.

«Магнит» за 48,5 млрд рублей приобрел больше 21,903 млн акций, это около 21,5% от всех активов, которые находятся в обороте.

В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции, — сказано в сообщении.

В будущем компания планирует выкупить акции у остальных иностранных владельцев, которые не приняли участие в тендере.

«Магнит» готов заплатить нерезидентам 2 215 рублей за акцию.