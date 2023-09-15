Минпромторг может запустить обязательную маркировку икры с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля 2024 года Минпромторг планирует запустить обязательную электронную маркировку красной и черной икры. Об этом сказано на сайте министерства.
По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года, — рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.
Председатель совета директоров ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный ЗНАК») Михаил Дубин уверен, что производители икры готовы маркировать свой товар, для этого есть техническая возможность.
С 15 апреля 2023 года начался эксперимент по маркировке красной и черной икры. Он продлится до 31 марта 2024 года.
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