Минпромторг может запустить обязательную маркировку икры с 1 апреля 2024 года

До 31 марта 2024 года производители маркируют красную и черную икру в экспериментальном режиме. Однако с 1 апреля 2024 она электронная прослеживаемость может стать обязательной.

С 1 апреля 2024 года Минпромторг планирует запустить обязательную электронную маркировку красной и черной икры. Об этом сказано на сайте министерства.

По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года, — рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

Председатель совета директоров ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный ЗНАК») Михаил Дубин уверен, что производители икры готовы маркировать свой товар, для этого есть техническая возможность.

С 15 апреля 2023 года начался эксперимент по маркировке красной и черной икры. Он продлится до 31 марта 2024 года.

Узнайте больше о том, как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров.