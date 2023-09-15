Набиуллина: у курса рубля нет «психологической» отметки

Центробанк будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне, пока не стабилизируется инфляция.

Для Центробанка нет «психологической» границы значений курса рубля, он по-прежнему остается плавающим. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

У нас нет такой психологической границы, курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, в том числе и ускорение кредитования, — сказала Эльвира Набиуллина.

Кроме того, ЦБ будет удерживать высокую ключевую ставку до тех пор, пока ситуация с инфляцией не будет стабильной.

Сегодня ключевая ставка выросла до 13%. Набиуллина считает, что до конца года ставка будет на уровне 13-13,6%, а в 2024 году снизится до 11,5-12,5%.