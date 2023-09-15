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НДС

20% и точка! ФНС объяснила, какую ставку НДС применять для сэндвичей, гамбургеров, чизбургеров и аналогичных изделий

Налоговики сообщили для устранения неопределенности по отнесению сэндвичей и других аналогичных изделий к конкретному коду ОКПД2, будут внесены изменения в классификатор. Сейчас некоторые продавцы применяют ставку 10%, потому что относят продукцию к таким кодам как 10.71.11 «Изделия хлебобулочные недлительного хранения».
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В постановлении Правительства от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров…» перечислены коды товаров в соответствии с ОКПД 2, на них распространяется ставка 10%.

Сейчас в перечне есть такие коды, как 10.71.11 «Изделия хлебобулочные недлительного хранения», 10.72.11 «Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты», 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения».

Некоторые продавцы относили к ним и сэндвичи с гамбургерами, применяя льготную ставку.

ФНС в письме № СД-4-3/11773@ от 14.09.2023 сообщила, с 1 октября 2023 года в силу вступит приказ от 15.08.2023 № 648-ст, который внесет изменения в ОКДП2.

Код 10.85.19.000 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу) исключат и добавят новые коды:

  • 10.85.19.100 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич

  • 10.85.19.110 «Кулинарные изделия вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия»

  • 10.85.19.120 «Пицца замороженная или иным образом законсервированная пицца»

  • 10.85.19.190 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включенные в другие группировки».

Эти коды не включены в перечень в постановлении № 908, поэтому к ним будет применяться ставка 20%.

Комментарии

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