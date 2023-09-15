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ЕНП (единый налоговый платеж)

Оплатить налог по ПСН, не оплачивая налог на имущество, не получится

Как бы ни хотел ИП уплатить свои бизнес-налоги, проигнорировав при этом уплату личных налогов, провернуть такую манипуляцию не удастся.
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Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Срок уплаты патента – 31.12.2023. ИП хочет уплатить налог сейчас так, чтобы в конце года эти деньги гарантированно списались на ПСН. При это уплатить личные имущественные налоги в срок у данного ИП не получится.

Бизнесмен надеется, что поможет заявление о зачете, которым будет зарезервирован налог по ПСН.

Это не поможет, констатируют коллеги. 1 декабря наступит срок уплаты имущественных налогов, и резерв по ПСН поднимут на ЕНС и спишут в бюджет.

Когда наступит срок уплаты по ПСН, денег на ЕНС не будет, и образуется долг (отрицательное сальдо).

Вместе с тем сейчас за просрочку платежа по патенту ИП не грозит утрата права на ПСН. Но пени начислят. В то же время при долге за предыдущий патент, налоговики не выдадут новый.

Поэтому если ИП хочет продолжать бизнес на ПСН, ему надо оплатить личные имущественные налоги.

Кстати, налоговые уведомления на эти налоги уже пришли.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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