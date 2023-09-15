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Социальный вычет

🎓 Вебинар. Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году. Уже сегодня в 11:00 мск!

Разберитесь какие бывают социальные налоговые вычеты, каков их размер и как их получить.
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Каждый гражданин РФ по декларации 3-НДФЛ может получить социальный налоговый вычет. При это перечень этих вычетов расширился в 2023 году. На вебинаре разберемся в каких случаях можно получить социальный налоговый вычет, что надо предоставить и какие тут есть изменения.

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Анна Бондаренко — юрист, налоговый консультант, спикер Сибирского Жилищного конгресса — на вебинаре разберет:

  • Общие положения о предоставлении налоговых вычетов.

  • Новый налоговый вычет за спорт: порядок предоставления, необходимые документы.

  • Налоговый вычет за лечение и медицинские препараты особенности предоставления.

  • Изменения в предоставлении вычетов за лечение и обучение.

  • Особенности предоставления вычета через работодателя в 2023 году.

  • Лайфаки при получении вычета, которые увеличат сумму к получению.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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